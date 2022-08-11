В США самолет приземлился на оживленную трассу – обошлось без жертв (видео)

Неординарный инцидент с одномоторным самолетом Piper Cherokee произошел вблизи города Корона (штат Калифорния, США).

Во время полета у легкомоторного воздушного судна отказал двигатель, и оно начало терять высоту. Понимая, что до ближайшего аэропорта не дотянуть, пилот совершил аварийную посадку на оживленную магистраль. Несмотря на большое количество машин, ему удалось не спровоцировать масштабную аварию, хотя посадка была очень жесткой.

Во время приземления у самолета оторвало одно крыло, и часть топлива выплеснулась на шоссе. Это привело к возгоранию. Само судно провернулось вокруг своей оси и пересекло несколько полос движения, прежде чем остановиться. К счастью, пилот и пассажир не пострадали. Они покинули самолет без сторонней помощи.