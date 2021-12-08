В Украине намерены снизить штрафы за незарегистрированное ГБО

Штраф составит 170 гривен

Украинские автомобилисты продолжают переводить свои транспортные средства на сжиженный газ. Однако далеко не все регистрируют проведенное переоборудование. В настоящее время за это нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен, но депутаты предложили уменьшить его.

На сайте Верховной Рады зарегистрировали соответствующий законопроект №6379 от 2 декабря 2021 года «О внесении изменений в КУоАП по смягчению административной ответственности за нарушение установленного порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом моторном топливе или альтернативных видах жидкого и газового топлива».

Документ предусматривает снижение штрафных санкций за отсутствие должного оформления установки ГБО на автомобиль до 170 гривен. При повторном нарушении в течение года исключить лишение прав сроком от 3 до 6 месяцев и установить сумму взыскания на уровне 340 грн. По мнению инициаторов этого проекта, в настоящее время стоимость процедуры оформления документов на данную установку настолько велика, что не каждый автовладелец может ее оплатить.

Ведь переходят на сжиженный газ для того, чтобы экономить на топливе (цена которого продолжает расти). Зачастую это делают малоимущие слои населения. Поэтому чиновники и предложили смягчить административную ответственность за этот вид нарушения. Также они рекомендовали, чтобы рассматривали такие дела и привлекали к ответственности сотрудники Нацполиции.