Внедорожники от польских лесников отправились на передовую (фото)

ВСУ испытывает острую потребность в автомобилях повышенной проходимости. Поставки таких машин на нужды нашей армии осуществляются постоянно. В этот раз внедорожники передали польские лесники.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Авто в количестве 12 единиц прибыли на территорию нашей страны и в ближайшие дни отправятся на передовую.

Чиновник отметил, что это не первая помощь от лесников Польши. Ранее они поставили в Украину 1300 тактических рюкзаков со снаряжением, 35 тепловизоров, а также несколько тонн гуманитарной помощи (медикаменты и продукты питания).