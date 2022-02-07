Водителю разогнавшему Bugatti Chiron до предела грозит два года тюрьмы

Как оказалось езда на скорости 417 км/ч на безлимитном автобане запрещена

История с чешским бизнесменом Родимом Пассером, которому удалось разогнать гиперкар Bugatti Chiron до предела на безлимитном немецком автобане получила неожиданное продолжение. Власти Германии обвиняют его в неосторожном вождении. В качестве основного аргумента называется необходимость полного контроля над автомобилем. То, что это возможно на скорости 417 км/ч вызывает определенные сомнения.

Заезд, из-за которого мужчине грозит арест, состоялся летом 2021 года на десятикилометровом участке автобана А2 недалеко от Виттенберга. Этот участок дороги Пассер выбрал для проверки максимальной скорости своего Bugatti Chiron. В конце того же 2021 года видео появилось на YouTube. По всей видимости, в числе зрителей была и немецкая полиция.

Окончательное решение по этому факту еще не вынесено. Исключать того, что прокуратура посчитает мужчину виновным нельзя. В этом случае ему грозит два года тюремного заключения. Как говорится в официальном комментарии министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, отсутствие ограничений на скоростном автобане не означает, что водители могут двигаться с любой скоростью.