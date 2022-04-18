Волонтеры передали украинским бойцам десять пикапов Fiat (фото)

Международный благотворительный фонд «Вернись живым» продолжает помогать ВСУ и добровольческим батальонам, которые мужественно сражаются с российскими оккупантами. На этот раз волонтеры закупили пикапы французской марки Fiat.

Десять новеньких машин, общей стоимостью почти 6 813 000 гривен, передали 68 егерской бригаде Корпуса резерва. Как заявили в фонде, это самая крупна закупка транспортных средств с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

«Сегодня на автомобили огромный спрос среди военных и мы, понимая это, уделяем закупке машин особое внимание, обязательно сосредотачиваясь на их качестве. Переданные ВСУ пикапы – это была только первая часть крупной партии пикапов. Следующая – уже на подходе», – рассказали в фонде.