ВОЗ передала Украине автомобили скорой помощи повышенной проходимости

Украина 77-й день противостоит российским оккупантам. Наряду с военной техникой, наша страна нуждается в медицинских спецавтомобилях, которые позволят вывозить раненых из самых труднодоступных мест.

На призыв Министерства здравоохранения Украины о крайней необходимости таких авто откликнулась ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Она передала 20 машин скорой помощи, которые способны передвигаться по бездорожью и работать в самых поврежденных регионах страны.

«Мы предлагаем не просто поставки медицинской помощи, а и поддержку в соответствии с вашими потребностями. Мы передаем 20 машин скорой помощи, а также генераторы и холодильники для крови в больницы, где они нужны. Но больше всего мы хотим, чтобы наступил мир», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.