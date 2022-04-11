Временный мост через реку Ирпень почти готов (видео)
Восстановление инфраструктуры Киевщины, которую недавно освободили от российских захватчиков, идет невероятными темпами. Всего за шесть дней был построен насыпной мост через реку Ирпень в районе села Романовка.
Как заявили глава КОВА Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба, на строительстве временной переправы задействованы 55 человек и 40 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. Мост намерены открыть на днях. Также через 7-10 дней планируют запустить движение через временный мост возле села Стоянка.
«Как и обещали через неделю построили насыпной мост через реку Ирпень в районе с. Романовка. Он разгрузит потоки машин, идущих на Ирпень и соседние города. На очереди мост у села Стоянка. На его построение уйдет больше времени. Впереди много работы. Отстроим Киевщину – вместе», – сказал Александр Павлюк.