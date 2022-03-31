Заводы Ахметова перешли на выпуск военной продукции

В условиях военного времени некоторые украинские предприятия сменили профиль и перенастроили свои мощности на выпуск продукции, актуальной для нашей армии. Заводы горно-металлургической группы «Метинвест» также направили свои силы на помощь фронту.

Как сообщили в пресс-службе, предприятия освоили выпуск бронированных пластин для жилетов нашим защитникам. На сегодняшний день изготовлено уже две тысячи пластин, которые переданы ВСУ, ТРО и Нацполиции. Также «Метинвест» производит противотанковые ежи и шипованные цепи для обороны городов. Уже в регионы с активными боевыми действиями отправлено 40 и 10 тысяч таких изделий соответственно.

Отметим, что главными акционерами предприятий группы «Метинвест» являются Ринат Ахметов (71,24% акций) и Вадим Новинский (23,76% акций). Они осуществляют совместное управление заводами.