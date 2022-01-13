Как не запороть систему очистки выхлопных газов в автомобиле

В свете постоянного ужесточения экологических норм автопроизводители постоянно работают над снижением вредных выбросов своих машин, особенно это касается коммерческого транспорта с дизельными двигателями. Компания Bosch разработала и уже активно поставляет для этих целей систему очистки выхлопных газов Denoxtronic, которая позволяет существенно сократить содержание оксидов азота (NOx). Эта система осуществляет впрыск 32,5-процентного водного раствора карбонита (AdBlue) непосредственно в выхлопную систему. Здесь при помощи каталитического нейтрализатора SCR вредные оксиды азота преобразуются в воду и азот.

При этом раствор AdBlue должен быть абсолютно чистым, ведь даже малейшее его загрязнение нарушает химическую реакцию и может вывести из строя как катализатор, так и всю систему очистки SCR. Чтобы этого не допустить, для защиты инжекторной системы AdBlue применяется специальный фильтрующий элемент с микропористой структурой и специальной пропиткой. И здесь важно помнить, что ресурс этого фильтра, как и любого другого, ограничен. В данном случае он варьируется от 120 до 320 тыс. км, в зависимости от регламентов ТО той или иной модели авто.

Поэтому Bosch настоятельно рекомендует вовремя менять фильтрующий элемент с периодичностью, предписанной автопроизводителем. Ведь в случае возникновения проблем с системой SCR блок управления двигателем может ограничить его мощность, а то и вовсе заблокировать его запуск. Важно также знать, что установку нового фильтра для SCR нужно проводить на специализированном СТО, так как после его замены система Denoxtronic нуждается в перезапуске с помощью определенного оборудования. Поэтому следите за «здоровьем» своего автомобиля – и он вас не подведет.