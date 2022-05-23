Из-за высоких цен на топливо в Украине начались проверки АЗС

На минувшей неделе Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на топливо. При этом правительство предупредило, что злоупотреблять ситуацией и завышать цены не позволит. Несмотря на это, сети АЗС буквально сразу подняли стоимость бензина и дизеля до рекордных отметок.

Потребители не стали молчать о таких действиях со стороны заправочных станций и начали писать жалобы в профильные органы. Помимо завышенных цен на горючее, было заявлено об отказе операторов предоставлять расчетные документы и принимать некоторые формы оплаты. Эксперты Госпродслужбы отправились в рейды, чтобы проверить достоверность этой информации.

«‎По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке горючего», – говорится в сообщение.