В Украине резко сократилось количество АЗС

За время военных действий на территории Украины значительно сократилось количество автозаправочных станций. Как утверждает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, в настоящее время действуют только 2500 АЗС. До войны их было около 7500. Это связано с нехваткой горючего в стране. Также он заявил, что втрое уменьшилось и частное потребление топлива, что впрочем было ожидаемо.

В основной своей массе закрылись заправки в периферии, хотя потребителей там также много. При этом в крупных городах и на ключевых трассах они работают в том же количестве, что и до войны. Однако и здесь удерживать нужный уровень обеспечения становится труднее, особенно после того, как рашисты обстреляли Кременчугский НПЗ и завод вынуждены были остановить.

«Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, потеряли главный источник поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее», – заявил Куюн на брифинге. Передает Интерфакс-Украина.

Однако, по словам эксперта, ограничение государством цен на горючее и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставок. Ведь затраты на доставку и закупку топлива будут куда выше, чем его продажа в розницу. А работать себе в убыток компании не будут. Сергей Куюн отметил, что выходом из ситуации вполне мог бы стать временный отказ от госрегулирования цен на топливо, но правительство пока не готово пойти на такой шаг.