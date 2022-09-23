В Украину приехала новая партия зенитных установок «‎Gepard»

В рамках нового пакета военной помощи, Германия передала ВСУ шесть самоходных зенитных установок «‎Gepard» и 6000 боеприпасов к ним.

Таким образом, на данный момент на вооружении украинской армии находится 30 таких машин. Согласно заявлению министерства обороны Германии, они и дальше будут поддерживать нашу страну, и передавать военную технику. Отмечается, что в этих поставках будут также и САУ.

САУ «‎Gepard» достаточно маневренны. Они построены на шасси «Leopard 1», но имеют более тонкую броню. Экипаж установок состоит из трех человек: водителя, командира и наводчика. Машины используются для прикрытия сухопутных войск и различных инфраструктурных объектов.

Зенитки могут не только определять местонахождение противника, а и фиксировать его координаты, а затем уничтожать. Это касается как наземной, так и летательной техники. Дальность стрельбы – от 100 м до 4 км, а скорострельность – 1100 выстрелов в минуту. На башне САУ установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара. Последний может определять цели на расстоянии до 15 км.