В Украину приехали первые американские РСЗО M270 (фото)

Великобритания продолжает поддерживать Украину в войне с российскими оккупантами. Для того, чтобы наши бойцы могли дать достойный отпор захватчикам, британское правительство передало дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.

Как отметил Министр обороны Украины Алексей Резников, на поле боя системы станут отличной компанией для HIMARS. Он не стал уточнять какое количество этих установок прибыло в нашу страну. Чиновник только заявил, что это первая партия. То есть в скором времени численность реактивных систем увеличится.

Известно, что РСЗО M270 отличается высокой точностью. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км. 227-мм артиллерийская установка способна уничтожать закрытые огневые позиции врага в любых погодных условиях.

Для того, чтобы использовать вооружение максимально эффективно, украинские военные прошли обучение в Великобритании.