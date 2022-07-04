Идеальный 24-летний Subaru Impreza продают по цене суперкара (фото)

На аукцион Silverstone Auctions выставили самый знаковый автомобиль японской марки Subaru – Impreza 22B STi. За него намерены выручить не менее 120 000 долларов.

Спорткар 1998 года выпуска находится в идеальном состоянии и за свою историю проехал 36 398 миль (58 500 км). Его кузов окрашен в потрясающий оттенок Sonic Blue, который отлично сочетается с золотистыми колесными дисками BBS диаметром 17 дюймов. Салон модели выполнен в той же стилистике. В его отделке использована прочная ткань черных и синий цветов.

Под капотом автомобиля установлен 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 280 л.с. и 363 Нм крутящего момента, который сопряжен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Стоит отметить, что Subaru Impreza 22B STi вышла тиражом в 425 экземпляров. Выставленный на продажу спорткар имеет номер 318.