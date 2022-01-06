Коллекцию классических внедорожников Jeep CJ продают за 1 миллион долларов (видео)

Всего в коллекции насчитывается 28 машин

Jeep CJ является гражданской версией известного военного внедорожника Willys. За свою историю модель получила несколько модификаций. Американцу Деннису Коллинзу удалось собрать уникальную коллекцию таких автомобилей.

Всего в коллекции числится 28 джипов разных версий (CJ-5, CJ-7 и CJ-8) и годов выпуска. У каждой машины своя интересная история, о которой владелец рассказал в 39-минутном ролике. Внедорожники находятся в отличном состоянии, так как прошли качественную реставрацию.

Выход самого раннего экземпляра датирован 1944 годом, а самый поздний представитель коллекции сошел с конвейера в 1983-им. Коллекция продается только целиком. По отдельности распродавать машины мужчина не намерен. За этот уникальный лот он планирует получить один миллион долларов.