На продажу выставили оригинальный пикап на базе старого «Запорожца» (фото)

Украина славится умельцами и талантливыми людьми, которые могут создавать своими руками уникальные вещи. Так, «кулибин» из небольшой деревни в Тернопольской области превратил стандартный ЗАЗ-965 в оригинальный грузовичок.

По словам создателя, автомобиль построен из подручных материалов, а большинство запчастей он нашел на свалке. Создатель уникальной машины отметил, что в ее основе лежит самодельная рама с ходовой от ВАЗа. От этой же машины использован двигатель и коробка передач. Кузов, вернее его передняя часть, досталась грузовичку от «горбатого Запорожца».

Остальное пространство занимает платформа с высокими бортами, выполненная из дерева. Ее длина равна 2,2 метра, а ширина – 1,5 м. Еще одной примечательной деталью авто стали зеркала заднего вида, которые позаимствовали у УАЗика. Сообщает издание Carakoom.

В целом автомобиль выглядит вполне лаконично. Он станет отличным помощников в домашнем хозяйстве. Правда есть одно «‎но». Самодельную машину не получится поставить на учет, а значит использовать ее официально нельзя. Несмотря на это, владелец решил продать свое творение. Оценил он его в 650 долларов.