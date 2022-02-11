Умельцы из Харькова скрестили Mitsubishi Pajero Sport с танком

Необычную переделку оценили в 15 тысяч долларов

Энтузиасты из Харькова превратили старенький Mitsubishi Pajero Sport в настоящий вездеход. Внедорожник поставили на гусеницы, что позволило повысить проходимость. Теперь ему не страшны никакие преграды.

Уникальную модификацию и то, на что она способна, показали в коротеньком ролике. На кадрах видна конструкция автомобиля. Она не слишком замысловатая. Все, что сделали авторы проекта, убрали колеса внедорожника и поставили его на платформу с гусеницами. Колесные арки спрятали под металлическими рифлеными листами, которые даже не пытались покрасить в цвет кузова. Эти же листы использовались для создания бортика платформы, выполняющего роль ограничителя.

После тюнинга и демонстрации, переделку 2003 года выпуска выставили на продажу. Внедорожник без украинской регистрации оценили в 15 000 долларов. Много это или мало — сложно сказать, поскольку автомобиль уникален. Найдется ли тот, кто захочет стать его владельцев — это уже совершенно другой вопрос. Выезжать на дороги общего пользования такому внедорожному «монстру» точно запрещено.