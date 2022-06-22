Беспилотные тракторы начнут давать в аренду через дилеров Claas

Дилеры Сlaas скоро начнут принимать первые заказы на беспилотные тракторы. Кроме того, машины-роботы будут доступны для аренды в рамках программы First Claas Rented. Все это поможет фермерским хозяйствам быстрее освоить перспективный вид техники.

С помощью собственной инвестиционной компании Seed Green Innovation GmbH один из крупнейших производителей сельхозтехники поддерживает разработчиков инновационных решений для аграриев. Так, Сlaas недавно расширил сотрудничество с голландским стартапом AgXeed BV и в результате получил доступ к беспилотным технологиям.

Напомним, что в 2020 году AgXeed BV презентовал первый сельскохозяйственный робот – гусеничную машину AgBots с дизель-электрической силовой установкой мощностью 154 л. с. В 2021 году последовала трехколесная модель, а за ней и четырехколесная, с 74-сильной гибридной силовой установкой.