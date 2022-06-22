Электрическая "Пантера" от Rosenbaurer стала еще быстрее

На крупнейшей выставке аварийно-спасательной техники Interschutz 2022 в Ганновере компания Rosenbaurer презентовала аэродромный пожарный автомобиль Panther 6×6 на электротяге. Машина разработана в сотрудничестве с компанией Magna и имеет модульную электрическую платформу – редуктор, электропривод, батареи.

Подробные технические параметры компания не раскрывает, ведь это пока еще только концепт. Однако известно, что динамика разгона 39-тонной машины от 0 до 80 км/ч улучшилась, по сравнению с ныне выпускаемой дизельной моделью.

Также сообщается, что емкости аккумуляторов хватит на оперативный приезд к месту пожара (2 – 3 км) и обратно, а также работу основных систем пожаротушения. Высокопроизводительный насос может работать как от электропривода, так и от расширителя диапазона Range Extender. Для полной зарядки батарей от станции в 250 – 300 кВт понадобится всего 25 минут.

Электрическая «Пантера» также отличается и дизайном, с рубленными формами, что придало внешности агрессивности. В машине реализована новая концепция освещения – это касается не только фар, но и вспомогательных прожекторов. Все это выгодно отличает новинку от ныне выпускаемой Panther, последнее поколение которой дебютировала на Interschutz 2015. В ближайшие два года электрический концепт будут испытывать и доводить. Ожидается, что в продажу машина поступит в 2024 году.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международная организация гражданской авиации (ICAO), Международный совет аэропортов (ACI), Американское федеральное авиационное управление (FAA) взяли на себя обязательство к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов в мировой авиации.