Черкасский автосборочный завод "Богдан Моторс" продали с четвертой попытки

Производственные площади Автосборочного завода №2 в Черкассах компании «Богдан-Моторс» удалось-таки продать на аукционе, который был организован на прошлой неделе, сообщает Національний Промисловий Портал. Все началось с того, что Автомобильная компания «Богдан Моторс» была признана банкротом еще в июле 2021 года и ее имущество – производственные площадки в Черкассах и Луцке выставили на продажу. Только с четвертой попытки торги увенчались успехом.

ДП «АСЗ №2» приобрело государство в лице акционерного банка «Укрэксимбанк», который находится под управлением Кабмина. При стартовой цене 45 млн грн. вышеуказанный банк предложил за данный лот на 6 млн грн. больше.

Напомним, что автосборочные заводы в Луцке и Черкассах специализируются на изготовлении общественного транспорта (троллейбусов и автобусов), а также армейских автомобилей. Среди военной техники отметим пикапы и санитарные машины со спецкузовами на основе внедорожника Great Wall Wingle 5, а также грузовики Богдан-63172 (6х6), представляющие собой модернизированные вездеходы МАЗ-6317.