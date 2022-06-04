На маршруте замечен редкий автобус "Эталон"

На одном из столичных маршрутов корреспонденту «Автоцентра» на днях удалось сфотографировать довольно редкий автобус украинского производства. Это городская модель БАЗ А079.45 «Эталон», оборудованная подъемной площадкой для инвалидных колясок. Внешне она отличается двустворчатой задней дверью – с глухой второй половинкой.

Площадку грузоподъемностью 350 кг, с электрогидравлическим приводом изготовило КБ «Шанс» из Полтавы. БАЗ А079.45 «Эталон» имеет трехрядную планировку салона, с креслом-коляской общая вместимость составляет 36 чел., мест для сидения – 15+1; а без кресла-коляски – 41 чел. (16+1).

Автобус габаритной длиной 7,37 м, снаряженной массой 5,0 т и полной 7,73 т оснащен дизельным двигателем Tata 697ТС. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Презентация модели прошла 24 декабря 2009 года, возле «Украинского дома» в Киеве, в рамках пресс-конференции корпорации «Эталон» по итогам года. Кстати, в этом году исполняется 20 лет как был открыт ЗАО «Бориспольский автозавод» – это произошло 1 октября 2002 года. И в этот же день собрали первые два серийных автобуса А079.