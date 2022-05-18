DAF увеличил свою долю на рынке грузовиков тяжелого класса

По итогам 1 квартала 2022 года компания DAF Trucks увеличила свою долю на европейском рынке грузовиков полной массой свыше 16 т до 17%. По прогнозам, в 2022 году рынок в данном сегменте составит 270 – 300 тыс. машин. Успех компании заключается в новом поколении моделей XF, XG и XG+, которые отличаются более аэродинамической и просторной кабиной, а главное – лучшей на 10% топливной экономичностью. Неслучайно эти машины стали победителями престижного конкурса International Truck of the Year 2022.

Отметим, что грузовики DAF – одна из составляющих успеха объединения PACCAR, куда входят также североамериканские производители грузовиков – Kenworth и Peterbilt. Недавно они тоже обновили свои тягачи. Так, модели Kenworth T680 и Peterbilt 579 получили самые обтекаемые за всю свою историю кабины, что помогло им стать на 7% экономичнее предшественников. Рынок тяжелых грузовиков (класс 8) в США и Канаде тоже растет и, по предварительным данным, в 2022 году составит порядка 260 – 290 тыс. ед.

PACCAR показал хорошие показатели и в Южной Америке, заняв по итогам 1-го квартала 6,8% рынка. Здесь главная заслуга завода DAF Brasil, который с момента открытия в 2013 году уже выпустил свыше 20 тыс. автомобилей. Недавно предприятие начало экспортировать машины в другие страны региона. По оценкам, рынок грузовиком тяжелого класса в Южной Америке в этом году составит от 125 до 135 тыс. ед.

В итоге чистая выручка PACCAR, по итогам первых трех месяцев 2022 года, достигла 6,37 млрд долларов (в 1 кв. 2021 – 5,85 млрд), а чистая прибыль возросла на 28% – с 470,8 млн до 600,5 млн долларов.