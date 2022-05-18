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Mercedes-Benz презентовал электромобили в новом амплуа
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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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В Украине отреставрировали уникальный мопед "Львов"
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Украинец бесплатно отдает «‎Таврию»‎, на которой эвакуировался в Германию
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DAF увеличил свою долю на рынке грузовиков тяжелого класса
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Автобизнес
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В Европе грядет десятилетие электрификации автобусного парка
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Минэкономики изменило граничные цены на топливо – что ждет водителей
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В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Украденную оккупантами сельхозтехнику удалось дистанционно отключить
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Автоцентр Автоправо Автобизнес DAF увеличил свою долю на рынке грузовиков тяжелого класса

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    DAF увеличил свою долю на рынке грузовиков тяжелого класса
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