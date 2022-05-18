Kia cоздаст предприятие по производству электромобилей специального назначения

Корпорация Kia объявила о создании первого высокотехнологичного предприятия по выпуску электромобилей специального назначения – PBV (Purpose Built Vehicles). Интеллектуальный завод будет расположен на существующей производственной площадке Kia в Хвасоне (Корея). Строительство его планируется начать уже в первой половине 2023 года с тем, чтобы полноценно запустить во втором полугодии 2025-го.Первоначально фабрика сможет производить 100 000 PBV в год с возможностью увеличения до 150 000 ед.

На новом заводе PBV хотят использовать самые современные процессы автоматизации в сочетании с передовыми технологиями, которые сокращают выбросы углерода. Это также оборудование для экологически чистой покраски и энергосбережения, чтобы еще больше минимизировать воздействие на окружающую среду.

Первая специализированная модель электромобиля от Kia, которую начнут выпускать на новом предприятии, будет основана на платформе Kia eS, специально разработанной для PBV. Эта платформа может гибко приспосабливаться к различным размерам моделей PBV в соответствии с требованиями клиентов. После запуска модели под кодовым названием SW линейка расширится до беспилотных микроавтобусов PBV, фургонов общей логистики, для перевозки свежих продуктов, многоместных шаттлов и больших PBV, которые можно использовать в качестве мобильных офисов или магазинов.

Каждый из инновационных PBV от Kia будет оснащен функцией OTA (Over the Air), позволяющей обновлять ПО автомобиля по беспроводной сети в режиме онлайн, что положительно скажется на общей стоимости владения и простоте использования.

Hyundai Motor Group (Группа), включая Kia, Hyundai Motor Company и Genesis в качестве дочерних компаний, планирует к 2030 году продавать по всему миру 3,23 миллиона электромобилей в год, стремясь занять 12 процентов глобального рынка электромобилей. В первом квартале 2022 года продажи электромобилей Группы составили 76 801 ед, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.