Daimler Truck увеличил продажи автомобилей во втором квартале

Daimler Truck Group по итогам второго квартала 2022 года увеличил продажи автомобилей на 4% — до 120 961 ед. (во II кв. 2021 – 116 845 ед.). Доход возрос на 18% — до 12,1 млрд евро, а операционная прибыль на 15% — до 1010 млн. Если говорить о продукции Mercedes-Benz, то она обеспечила 512 млн евро операционной прибыли и 10,5% рентабельности продаж. Здесь важную роль сыграло получение 160 млн евро от лицензии на локализацию производства грузовиков Mercedes-Benz на СП Beijing Foton Daimler Automotiv (BFDA). Правда, на работе самого предприятия негативно отразилась депрессия на китайском рынке.

Что же касается североамериканского подразделения Daimler Trucks North America, то здесь операционная прибыль составила 523 млн евро, а рентабельность продаж 10,2%. Подразделение Financial Services увеличило доход на 71 млн евро. А вот филиал Daimler Buses внес отрицательный вклад в общую положительную картину Группы, что связано с падением спроса на междугородные автобусы.

Показатель наличия свободных денежных средств составил минус 756 млн евро (за аналогичный период прошлого года – 500 млн евро). Это вызвано увеличением запасов из-за сохранения ограничений в цепочке поставок, нехваткой водителей для доставки готовых автомобилей, уплатой взноса в Пенсионный фонд в размере 250 млн евро, а также других налогов.

Как считают в Daimler Truck Group, макроэкономическая ситуация будет благоприятная для мирового спроса на коммерческие автомобили во втором полугодии. Группа прогнозирует получение годовой выручки в размере 48 – 50 млрд евро и рост операционной прибыли в пределах 7 – 9%. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с войной рф против Украины и ее влияния на мировую экономику, а также от инфляции и размера процентных ставок в центробанках. Однако уже сегодня в Группе прогнозируют уменьшение узких мест в поставках и отсутствие простоев производства благодаря наличию газа.