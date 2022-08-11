ВMW удивила лазерным шоу на фасаде головного офиса

По случаю официальной церемонии открытия чемпионата Европы 2022, которая состоялась 10 августа в Мюнхене, компания BMW в качестве премиум-партнера поприветствовала участников и гостей мероприятия весьма оригинальным способом. На фасаде головного офиса в Мюнхене – знаменитом небоскребе в виде четырех цилиндров, а также здании заводского музея – вечером появились интересные изображения.

С помощью лазера и видеопроекции были показаны символы девяти видов спорта, некоторые из которых разрабатывались для Олимпийских игр 1972 года, также проходивших в Мюнхене.

Более того, здесь вывели изображение BMW 1602 Elektro, который ровно 50 лет назад не только стал первым электромобилем марки, но и выступил головным автомобилем марафона Олимпиады. А визуальную компанию ему составил ныне выпускаемый электрокар BMW i4, показывающий полувековую эволюцию развития электромобильности марки.

Таким образом, Мюнхен через 50 лет снова принимает крупнейшее спортивное мероприятие. Интересно, что 101-метровая башня штаб-квартиры баварского производителя, которая является пятым по высоте зданием Мюнхена, в этом году также отмечает 50 лет.

Отметим, что чемпионат Европы 2022 проходит в Мюнхене с 11 по 21 августа. Здесь 4700 спортсменов состязаются в девяти видах спорта, всего разыграют 177 комплектов медалей. Медали для соревнований разрабатывали специалисты дизайн-студии BMW Designworks.

BMW Group в лице своих брендов BMW, Mini и Motorrad является премиальным партнером чемпионата Европы 2022. Поэтому для гостей и участников мероприятия организованы специальные шаттлы исключительно на электромобилях BMW и MINI, а парко-места сделаны бесплатными.