Львовский автобусный завод могут национализировать

О том, что Львовский автобусный завод может быть национализирован сегодня заявил мэр города Андрей Садовой на своей страничке в Фейсбук. Вот что он написал:

Около 80 предприятий, которые зарегистрированы на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Всю информацию передали в военную администрацию.

Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу.

Сегодня на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложил национализировать здания, которые расположены на территории Львовского автобусного завода «ЛАЗ». Он еще с 90-х годов принадлежит россиянам.

На основе завода планируем построить муниципальный индустриальный парк. Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже имеем западных инвесторов, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом. Дорожная карта уже готова.

Ждем решений Кабмина и СНБО.