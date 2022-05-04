Запорожский госпиталь пополнился уникальным санитарным автобусом

В военном госпитале Запорожья недавно появился санитарный автобус, который может заменить до шести обычных машин скорой помощи, сообщает Укрінформ. Скорую особой большой вместимости создали на базе обычного городского низкопольного автобуса МАЗ-203. Пассажирский салон был существенно переоборудован.

По бортам появились носилки в два яруса, а также места для медицинского оборудования. В итоге такая машина способна перевозить одновременно до 22 раненных легкой и средней тяжести, из которых 6 лежа и 16 в положении сидя.

Для сравнения, обычный стандартный автомобиль скорой помощи, как представленный на фото Mercedes-Benz Sprinter, может вместить только одного лежачего и трех сидячих. Правда, для тяжело раненных без реанимобиля класса С все же не обойтись.