На отечественном рынке грузовиков произошли большие изменения и это касается не только резкого снижения объемов продаж. Широкомасштабная война рф против Украины внесла свои коррективы. По данным AUTO-Consulting, в апреле рынок грузовиков полной массой свыше 3,5 т сократился на 67%. Утешает лишь то, что это уже меньше, чем в провальный март. Спрос есть и уже наметились новые поставки техники. Правда, ощутимо изменилась номенклатура заказываемых машин и география их потребления по регионам.

А теперь перейдем к сенсационной новости. Наконец-то на украинском рынке грузовиков сменился лидер, долгое время не отдающий своих позиций – Минский автозавод. Теперь его место занял Ford Trucks. На долю этих машин турецкого производства, по итогам апреля, уже приходится 24% продаж.

На втором месте расположились грузовики Volvo Trucks, занявшие почти пятую часть рынка (19%). За ними уверенно идут грузовики MAN (12%). Каждый десятый покупатель выбрал и технику IVECO, соответственно занявшую 10-процентную долю. Отрадно, что апрель также ознаменовался и оживлением на рынке автобусов. Лидером тут стала продукция марки Ataman Черкасского автозавода.