Берлин хочет поставить Украине контрбатарейные радары Cobra

Федеративное правительство Германии рассмотрит в ближайшее время вопрос о предоставлении ВСУ мощных контрбатарейных радаров Cobra, сообщает Wielt. Украинская сторона первоначально запросила 40 ед., однако реально может быть поставлено 3 – 5 ед. из 19 находящихся на хранении. Эти радары станут хорошим дополнением к 155-мм самоходным гаубицам Panzerhaubitze 2000, решение о поставки которых было принято на днях.

Военная техника Германия передаст для ВСУ 100 бронированных тягачей MAN HX81 Перейти к новости

Отметим, что контрбатарейный радарный комплекс Cobra (Counter Battery Radar) сегодня состоит на вооружении Германии, Франции и Великобритании. Он высокомобилен, так как построен на одном колесном шасси – в данном случае полноприводном MAN HX (8х8) и не требует выдвижных выносных опор при работе.

Комплекс оснащен современным цифровым оборудованием и способен обнаруживать цели противника (расположение ракетных установок, артиллерийских батарей, минометов) на расстоянии до 100 км. Кроме того, Cobra позволяет эффективно корректировать огонь артиллерийских систем, значительно повышая их точность.

Отметим, что немецкий производитель комплекса Cobra – компания Hensoldt разработала также передовые пассивные радары, которые способны обнаруживать «самолеты-невидимки». Отметим, что в рф неоднократно заявляли, что у них на вооружении находятся модели боевых истребителей, обладающих т. н. «невидимыми» свойствами.