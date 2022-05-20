Traton и Navistar продают производителя двигателей MWM

Бразильская компания Tupy покупает у Traton Group известного производителя двигателей для грузовиков и автобусов – MWM. Отметим, что MWM с 2005 года принадлежит Navistar, однако после приобретение последнего Traton Group новому владельцу оказалось вполне достаточно иметь своих производителей силовых агрегатов – MAN и Scania, а также использовать двигатели таких марок как Сummins и FPT Industrial.

Недавно заключенная сделка на сумму 184,2 млн долларов позволяет сохранить все активы MWM и уйти из-под контроля Traton. Правда, нужно еще получить одобрение антимонопольного органа CADE (Административного совета по экономической защите Бразилии).

Компания Tupy, основанная немецкими иммигрантами, прибывшими в Бразилию, имеет главный операционный центр в Жоинвилле (штат Санта-Катарина) и занимается разработкой и производством структурных компонентов из чугуна с высокой геометрической и металлургической сложностью. Она в частности выпускает 4-, 5- и 6-цилиндровые блоки цилиндров как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

У Тupy есть фабрики не только в Жоинвиле, а также в Мауа (штат Сан-Паулу) и Бетиме (штат Минас-Жерайс). За рубежом компания имеет производственные мощности в городах Сальтильо и Рамос-Ариспе (Мексика) и Авейру (Португалия). Кроме того, Tupy имеет офисы в Бразилии, США, Германии, Италии и Нидерландах.

Эта покупка также позволит Tupy реализовать стратегию диверсификации бизнеса, направленную на обезуглероживание, с производством менее загрязняющих окружающую среду двигателей, которое MWM уже начала. MWM и Tupy становятся уникальной компанией на рынке, объединяя в одном поставщике: литейное производство, механическую обработку, сборку, техническую аттестацию и сопутствующие инженерные работы.

Отметим, что MWM поставляет двигатели для автобусов и грузовиков таких марок, как Agrale, Volkswagen, Dodge и Volvo. Кроме того, моторы используются на микроавтобусах Volare (данный бренд принадлежит Maropolo), а также на тысячах тракторах, проданных в основном в Бразилии и Аргентине. За почти 70летнюю историю компания MWM произвела уже более 4,5 млн силовых установок.