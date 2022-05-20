Лукашенко рассказал о «своих мерседесах» и импортозамещении

Сроки появления белорусских «мерседесов» не уточняются

Александр Лукашенко порассуждал о пользе европейских санкций для экономики Беларуси и дружественной к ней России. На встрече с губернатором Нижегородской области он сказал, что Запад сам того не понимая подталкивает их к интенсивному развитию.

По словам Лукашенко, промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию. Хотя в «отдельных» отраслях необходимо улучшить качество продукции, чтобы оно соответствовало мировому уровню. Соответствующие программы по импортозамещению уже разработаны и в Беларуси, и в России, но понадобиться какое-то время, чтобы перестроить экономики.

Не упустил Лукашенко и возможности похвалить россиян, которые планируют на московском заводе Renault возродить производство «Москвичей». В дальнейшем «батька» ожидает появления «своих мерседесов», а пока готов ездить на старых автомобилях.

«Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать «Лады» и «Москвичи». А что плохого? Это уже не те советские «Москвичи», естественно. Но, возможно еще и не «Мерседесы». Придет время — будут у наc и свои мерседесы. На это времени много не надо», — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.