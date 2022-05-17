В Европе грядет десятилетие электрификации автобусного парка

Рынок автобусов с нулевым вредным выбросом в Европе растет огромными темпами. И пример тому Германия, где в 2021 году парк электробусов увеличился на 60% или на 586 ед. и составил 1269 ед. По прогнозам консалтинговой компании PwC, к 2025 году будет закуплено уже 3400 автобусов на электротяге, из которых 513 – на водороде. А к 2030-му – и вовсе 5500 ед. Сегодня электробусы в общем автобусном парке Германии из 35 тыс. ед. занимают только 3,6%, однако, судя по всему, эта соотношение скоро кардинально изменится.

За 2021 год в Германии 1269 электробусов перевезли пассажиров в 116 городах. Из них львиную долю (1066 ед.) составили батарейные машины, 88 – водородные, еще 88 – троллейбусы и 35 – гибриды Plug-in. Если говорить о марках, то 85% (1071 ед.) от общего числа пришлось на модели пяти производителей: Mercedes-Benz – 428 ед., Solaris – 287 ед., VDL – 239 ед., Van Hool – 64 ед. и Ebusco – 53 ед. Наибольшее пополнение парка электробусов ожидается в десяти городах, таких как Берлин (+1530 ед.), Гамбург (+1060 ед.), Кельн (+224 ед.), Эссен (+217 ед.) и Висбаден (+ 208 ед.).