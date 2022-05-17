Виталий Кличко передал спасателям автомобиль за полмиллиона долларов

Сегодня, 17 мая мэр Киева Виталий Кличко вручил спасателям столичного горнизона 12 специальных машин. Среди них – уникальная пожарная автоцистерна, подаренная польским производителем – Moto-Truck.

Она перевозит большое количество пенообразователя и предназначена для ликвидации возгораний на нефтебазах и НПЗ. В комплектацию входит плавучая мотопомпа, а также пневмоподушки низкого давления в качестве спасательных домкратов.

Автомобиль построен на полноприводном шасси Renault Truck K440 (6х6), которое комплектуется усиленными мостами и турбодизелем мощностью 440 л. с.

Среди переданной техники – пожарная автолестница на шасси MAN, которая достает до 10-го этажа, два насосных автомобиля, а также четыре автоцистерны – на 600, 1200, 2400 и 2500 л.

Заслуживает внимании и оперативно-спасательный автопоезд полной массой 42,5 т – в составе седельного тягача MAN TGS 18.440 (4х2) и полуприцепа-цистерны. Также был вручен штабной автобус на шасси IVECO Daily и автомобиль скорой помощи.

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