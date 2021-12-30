5098 км дорог и 250 мостов: Укравтодор отчитался о результатах 2021 года

Было затрачено 106 млрд гривен

Программа «‎Большое строительство», старт которой был дан еще в 2019 году, продолжает реализовываться в Украине. Текущий 2021 год, который практически подошел к концу, стал самым плодотворным. По словам министра инфраструктуры Алексея Кубракова, за этот год дорожникам удалось построить и отремонтировать 5098 км автодорог и 250 искусственных сооружений.

На реализацию поставленных целей было затрачено почти 106 млрд гривен. И это только в 2021 году. Как заявили в ведомстве, это самое масштабное обновление дорог времен Независимости Украины. Например, с 2009 по 2019 годы было обновлено и построено 10 603 км дорог, а за последние 2 года – 13 860 км. Не правда ли цифры впечатляют?

Среди прочего, было реализовано несколько масштабных проектов: Запорожский мост (его сдача состоится через несколько недель), дорога Стрый – Изварино, дорога Немиров – Ямполь, Киевская объездная дорога и Кременчугский мост.

Также на автодорогах страны заработали комплексы для взвешивания грузовиков в движении и были реализованы новые решения, которые позволяют сделать дороги более безопасными. Однако на этом останавливаться не намерены и в следующем году планируют сделать еще больше. К 2024 году, по словам Кубракова, будет обновлено 24 000 км дорог и 1400 мостов.