Посмотрите на огромную коллекцию автомобилей семьи гонщиков

Семейство Мулачек коллекционирует транспортные средства всю свою жизнь, попутно принимая участие в гонках

Автомобильный музей Петерсона поделился интересным видео. В нем показана огромная коллекция автомобилей Ford Mustang. Ее владелец — Фил Мулачек — гонщик и коллекционер, который все свое время посвятил автомобилям. В отличие от обычных коллекционеров, он участвовал в гонках на собственных экспонатах. Кроме Ford Mustang, в его обширной коллекции значатся Shelby и AC Cobra, но и это еще не все.

Мужчина рассказал, что собирать коллекцию его семья начала довольно давно. Первый автомобиль в ней появился в 1957 году. Фил также отметил, что в их семье семь гонщиков и все они пополняли семейную коллекцию.

Брат Фила тоже принимает участие в гонках и является участником чемпионата Pro-Am. Сам Фил ездит на AC Cobra и говорит, что это один из лучших автомобилей по управляемости, за рулем которого ему приходилось ездить.

Кроме гоночных автомобилей в их семейной коллекции есть несколько интересных экземпляров. Например, миникар BMW Isetta, спасший баварскую марку от банкротства, Peugeot 1938 года и AC Bristol 1957 года, с которого и началась семейная коллекция Мулачеков.

Одним из любимых автомобилей мужчина называет Shelby GT350. Он использует его для ежедневных поездок. На втором таком же масл-каре ездит его сын Стерлинг.