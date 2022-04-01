Движение по трассе Киев-Житомир возобновят – заявление главы ОГА

До недавнего времени трасса Киев-Житомир была заблокирована российскими оккупантами, которые захватили ряд населенных пунктов в этом регионе. Поэтому автомобильное движение по ней было временно приостановлено. Однако за последние дни ситуация изменилась, так что проезд по ней скоро восстановят.

Об этом заявил глава Киевской областной административной администрации Александр Павлюк в рамках телемарафона. Он рассказал, что благодаря контрнаступлениям нашей армии, удалось освободить от захватчиков часть населенных пунктов на этом направлении. После полной зачистки, а также разминировании дорог и окрестностей, трасса станет проездной.