Сервис Glovo запускает бесплатную доставку заказов

Сервис Glovo на протяжении месяца (с 1 по 30 апреля 2022 года) будет бесплатно доставлять заказы своим клиентам. Расходы компенсирует Mastercard Ukraine. Эта опция доступна жителям Киева, Одессы и Днепра.

В компании подчеркнули, что доставка будет бесплатной в не зависимости от формы оплаты (то есть не только для владельцев Mastercard). Воспользоваться услугой не получиться только в случае воздушной тревоги. На это время сервис приостанавливает свою деятельность и запускается вновь после ее завершения.

График работы Glovo: