Новости
Сервис Glovo запускает бесплатную доставку заказов
Сервис Glovo на протяжении месяца (с 1 по 30 апреля 2022 года) будет бесплатно доставлять заказы своим клиентам. Расходы компенсирует Mastercard Ukraine. Эта опция доступна жителям Киева, Одессы и Днепра.
В компании подчеркнули, что доставка будет бесплатной в не зависимости от формы оплаты (то есть не только для владельцев Mastercard). Воспользоваться услугой не получиться только в случае воздушной тревоги. На это время сервис приостанавливает свою деятельность и запускается вновь после ее завершения.
График работы Glovo:
- в Киеве и Днепре – с 10:00 до 18:00;
- в Одессе – с 10:00 до 17:00.