Европа намерена ввести ограничение скорости на автобанах – в чем причина

В Брюсселе рассматривают возможность повсеместного ограничения скорости на автобанах. Таким образом власти намерены сократить потребление топлива в условиях надвигающейся энергетической бедности, связанной с введением эмбарго на российскую нефть.

По мнению инициаторов данного проекта, лимит скорости не должен превышать отметку в 130 км/ч. Они предлагают установить это ограничение временно и посмотреть на результат. Только после пошагового анализа вводить постоянное ограничение скорости на автобанах.

Однако немецкие автомобильные клубы не поддерживают данную инициативу, мотивируя это тем, что экономия будет минимальной. Также они опровергают тот факт, что снижение скорости поможет уменьшить количество выбросов СО2 в воздух. Сообщает издание Рravda.sk.

«Дискуссия об общем ограничении скорости уже давно приобрела политическую окраску, которая появляется при каждом удобном случае. Теперь ради экономии энергии. Но для этого не требуется государственный патернализм. Граждане Германии могут решить для себя, хотят ли они экономить энергию, двигаясь медленно или нет», — сказал генеральный секретарь AvD Lutz Лейф Линден.