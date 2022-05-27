Новости GPS-мониторинг транспорта: советы по выбору надежного партнера по мониторингу

Полезные советы по производству компании-партнера по услугам GPS-мониторинга транспортных средств

G GPS-мониторинг – это слежение за движущимися объектами (в нашем случае транспортными средствами) с помощью спутников, сотовой связи, компьютеров и цифровых карт.

Как работает спутниковый мониторинг?

На транспортное средство устанавливается специальное оборудование (GPS-трекер), передающее данные на сервер системы мониторинга, и диспетчер или другое заинтересованное лицо могут наблюдать в режиме реального времени за перемещением объектов мониторинга на цифровой карте.

Однако GPS-мониторинг не ограничивается обычным просмотром маршрутов. Благодаря данным полученным от трекеров можно также:

отследить скорость движения транспортного средства;

посмотреть информацию о времени остановок и стоянок транспорта;

проконтролировать соблюдение маршрутов;

назначить рабочие геозоны и проконтролировать время нахождения в них;

отследить стиль вождения и владеть информацией о пробеге автомобиля;

проконтролировать расход топлива;

получить данные о показателях одометра, оборотах и ​​температуре двигателя;

считать ошибки из CAN шины автомобиля.

В каких сферах актуально использование GPS – мониторинга?

Слежение за транспортом пользуется наибольшей актуальностью в коммерческой сфере:

логистические компании,

аграрные компании;

курьерские службы;

транспортные компании;

страховой сектор;

охранные компании;

добывающая отрасль;

общественный транспорт;

коммерческие автопарки и т.д.

В то же время, в Украине растет популярность GPS-мониторинга транспортных средств собственного использования. Владельцы транспортных средств стремятся контролировать свой автомобиль 24/7 и покупают трекеры как современное дополнение к сигнализации. Наличие GPS-трекера может помочь в нестандартных ситуациях, например при угоне авто или ДТП, при поиске авто на парковке большого ТРЦ или с целью контроля качества вождения другими членами семьи. Некоторые трекеры, кроме функций мониторинга, оснащены тревожными кнопками, при нажатии на которую заранее определенные контакты или охранная фирма получают уведомления от системы мониторинга о запросе о помощи. Существует возможность дополнительно установить реле блокировки, позволяющее управлять зажиганием авто удаленно из системы мониторинга.

Задача GPS – мониторинга коммерческого транспорта

Система GPS-мониторинга транспорта на предприятии помогает руководителям предприятий оптимизировать и систематизировать работу, сократить расходы, искоренить кражи ТМЦ на предприятиях, а значит, стать более конкурентоспособными в условиях современного рынка.

Внедрение системы мониторинга транспорта на предприятии решает следующие задачи:

Повышает эффективность использования транспортных средств.

Контроль местоположения транспорта и грузов.

Контроль соблюдения маршрутов в реальном времени.

Дисциплинирует водителей и диспетчеров.

Предупреждает нецелевое использование техники.

Снижает расходы на горючее и сопутствующие расходы, в том числе обслуживание транспортных средств.

Повышает безопасность водителей, грузов и транспортных средств.

Увеличивает срок службы транспортных средств.

Качество решения этих и других задач GPS-мониторинга зависит от правильного выбора компании-партнера. На рынке Украины существует много предприятий, предлагающих установить оборудование и предоставить доступ к системе мониторинга.

Как выбрать надежного партнера по GPS-мониторингу?

Успех внедрения мониторинга на предприятии зависит от правильно подобранного партнера. Система GPS – мониторинга это совокупность различных факторов:

оборудование;

программное обеспечение;

кадров – профессионалов своего дела, которые помогут с внедрением системы мониторинга на Вашем предприятии.

Следует ответственно отнестись к выбору партнеров по мониторингу. Наши советы помогут Вам сориентироваться на украинском рынке услуг GPS-мониторинга.

Предлагаем краткий список признаков надежного партнера по GPS-мониторингу. Вот 5 основных критериев, которым должен отвечать ваш будущий партнер:

1. Опыт работы компании. Советуем искать партнеров, много лет работающих на рынке Украины и завоевавших доверие среди своих клиентов. Компаний, которые уверены в своей репутации с готовностью поделятся с Вами контактами реальных клиентов, чтобы Вы могли получить живые отзывы из первых уст о работе оборудования и опыте сотрудничества с компанией.

2. Комплекс услуг, предлагаемых компанией. Кроме продажи оборудования в перечень услуг обязательно должны входить:

услуги по монтажу и настройке оборудования;

техническое сопровождение (техническая поддержка), которая готова отвечать на Ваши вопросы о работе и настройке системы 7 дней в неделю в течение всего времени сотрудничества;

обучение по работе с системой мониторинга, настройка необходимых отчетов и уведомлений;

сервисное обслуживание оборудования;

услуги по интеграции данных из системы мониторинга в учетную и системы Заказчика;

услуги по обновлению программного обеспечения системы мониторинга.

3. Подход к клиенту. Многие компании предлагают индивидуальный подход к клиенту, но что это на самом деле означает? Лидеры рынка GPS-мониторинга предлагают индивидуальные решения для каждого клиента: при подготовке коммерческих предложений менеджеры анализируют каждую единицу техники, подлежащую мониторингу и предлагают несколько вариантов комплектов системы мониторинга для каждой единицы техники исходя из потребностей Заказчика.

4. Квалификация и наличие сертификатов. Мониторинг транспорта – это сложный процесс, требующий глубоких знаний и постоянного обучения. Компании-производители оборудования и программного обеспечения GPS-мониторинга проводят обучение своих партнеров и подтверждают это выданными на имя компании и отдельных работников сертификатами.

5. Гарантийные обязательства. При покупке трекеров и другого оборудования, необходимого для внедрения системы мониторинга на предприятии, следует узнать предоставляет ли компания гарантию и послегарантийное обслуживание на оборудование. Все предприятия, имеющие статус официального дилера 100% предоставляют гарантию.

Дополнительными бонусами могут стать:

мобильное приложение для облегчения контроля за автопарком в любой точке земного слоя;

выполнение «шеф-монтажов» (проведение монтажов с целью обучения сотрудников вашей компании);

наличие развитой сети партнеров-интеграторов у поставщика услуг мониторинга – это может значительно сократить время на дорогу и транспортные расходы для вашей компании;

брендирование системы мониторинга под корпоративный стиль Заказчика.

Внимательно подходите к изделию партнера по внедрению системы GPS-мониторинга на вашем предприятии и Вы гарантированно почувствуете все преимущества контроля над транспортными средствами.

Джерело: overseer.ua