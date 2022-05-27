GPS-мониторинг транспорта: советы по выбору надежного партнера по мониторингу
G GPS-мониторинг – это слежение за движущимися объектами (в нашем случае транспортными средствами) с помощью спутников, сотовой связи, компьютеров и цифровых карт.
Как работает спутниковый мониторинг?
На транспортное средство устанавливается специальное оборудование (GPS-трекер), передающее данные на сервер системы мониторинга, и диспетчер или другое заинтересованное лицо могут наблюдать в режиме реального времени за перемещением объектов мониторинга на цифровой карте.
Однако GPS-мониторинг не ограничивается обычным просмотром маршрутов. Благодаря данным полученным от трекеров можно также:
- отследить скорость движения транспортного средства;
- посмотреть информацию о времени остановок и стоянок транспорта;
- проконтролировать соблюдение маршрутов;
- назначить рабочие геозоны и проконтролировать время нахождения в них;
- отследить стиль вождения и владеть информацией о пробеге автомобиля;
- проконтролировать расход топлива;
- получить данные о показателях одометра, оборотах и температуре двигателя;
- считать ошибки из CAN шины автомобиля.
В каких сферах актуально использование GPS – мониторинга?
Слежение за транспортом пользуется наибольшей актуальностью в коммерческой сфере:
- логистические компании,
- аграрные компании;
- курьерские службы;
- транспортные компании;
- страховой сектор;
- охранные компании;
- добывающая отрасль;
- общественный транспорт;
- коммерческие автопарки и т.д.
В то же время, в Украине растет популярность GPS-мониторинга транспортных средств собственного использования. Владельцы транспортных средств стремятся контролировать свой автомобиль 24/7 и покупают трекеры как современное дополнение к сигнализации. Наличие GPS-трекера может помочь в нестандартных ситуациях, например при угоне авто или ДТП, при поиске авто на парковке большого ТРЦ или с целью контроля качества вождения другими членами семьи. Некоторые трекеры, кроме функций мониторинга, оснащены тревожными кнопками, при нажатии на которую заранее определенные контакты или охранная фирма получают уведомления от системы мониторинга о запросе о помощи. Существует возможность дополнительно установить реле блокировки, позволяющее управлять зажиганием авто удаленно из системы мониторинга.
Задача GPS – мониторинга коммерческого транспорта
Система GPS-мониторинга транспорта на предприятии помогает руководителям предприятий оптимизировать и систематизировать работу, сократить расходы, искоренить кражи ТМЦ на предприятиях, а значит, стать более конкурентоспособными в условиях современного рынка.
Внедрение системы мониторинга транспорта на предприятии решает следующие задачи:
- Повышает эффективность использования транспортных средств.
- Контроль местоположения транспорта и грузов.
- Контроль соблюдения маршрутов в реальном времени.
- Дисциплинирует водителей и диспетчеров.
- Предупреждает нецелевое использование техники.
- Снижает расходы на горючее и сопутствующие расходы, в том числе обслуживание транспортных средств.
- Повышает безопасность водителей, грузов и транспортных средств.
- Увеличивает срок службы транспортных средств.
Качество решения этих и других задач GPS-мониторинга зависит от правильного выбора компании-партнера. На рынке Украины существует много предприятий, предлагающих установить оборудование и предоставить доступ к системе мониторинга.
Как выбрать надежного партнера по GPS-мониторингу?
Успех внедрения мониторинга на предприятии зависит от правильно подобранного партнера. Система GPS – мониторинга это совокупность различных факторов:
- оборудование;
- программное обеспечение;
- кадров – профессионалов своего дела, которые помогут с внедрением системы мониторинга на Вашем предприятии.
Следует ответственно отнестись к выбору партнеров по мониторингу. Наши советы помогут Вам сориентироваться на украинском рынке услуг GPS-мониторинга.
Предлагаем краткий список признаков надежного партнера по GPS-мониторингу. Вот 5 основных критериев, которым должен отвечать ваш будущий партнер:
1. Опыт работы компании. Советуем искать партнеров, много лет работающих на рынке Украины и завоевавших доверие среди своих клиентов. Компаний, которые уверены в своей репутации с готовностью поделятся с Вами контактами реальных клиентов, чтобы Вы могли получить живые отзывы из первых уст о работе оборудования и опыте сотрудничества с компанией.
2. Комплекс услуг, предлагаемых компанией. Кроме продажи оборудования в перечень услуг обязательно должны входить:
- услуги по монтажу и настройке оборудования;
- техническое сопровождение (техническая поддержка), которая готова отвечать на Ваши вопросы о работе и настройке системы 7 дней в неделю в течение всего времени сотрудничества;
- обучение по работе с системой мониторинга, настройка необходимых отчетов и уведомлений;
- сервисное обслуживание оборудования;
- услуги по интеграции данных из системы мониторинга в учетную и системы Заказчика;
- услуги по обновлению программного обеспечения системы мониторинга.
3. Подход к клиенту. Многие компании предлагают индивидуальный подход к клиенту, но что это на самом деле означает? Лидеры рынка GPS-мониторинга предлагают индивидуальные решения для каждого клиента: при подготовке коммерческих предложений менеджеры анализируют каждую единицу техники, подлежащую мониторингу и предлагают несколько вариантов комплектов системы мониторинга для каждой единицы техники исходя из потребностей Заказчика.
4. Квалификация и наличие сертификатов. Мониторинг транспорта – это сложный процесс, требующий глубоких знаний и постоянного обучения. Компании-производители оборудования и программного обеспечения GPS-мониторинга проводят обучение своих партнеров и подтверждают это выданными на имя компании и отдельных работников сертификатами.
5. Гарантийные обязательства. При покупке трекеров и другого оборудования, необходимого для внедрения системы мониторинга на предприятии, следует узнать предоставляет ли компания гарантию и послегарантийное обслуживание на оборудование. Все предприятия, имеющие статус официального дилера 100% предоставляют гарантию.
Дополнительными бонусами могут стать:
- мобильное приложение для облегчения контроля за автопарком в любой точке земного слоя;
- выполнение «шеф-монтажов» (проведение монтажов с целью обучения сотрудников вашей компании);
- наличие развитой сети партнеров-интеграторов у поставщика услуг мониторинга – это может значительно сократить время на дорогу и транспортные расходы для вашей компании;
- брендирование системы мониторинга под корпоративный стиль Заказчика.
Внимательно подходите к изделию партнера по внедрению системы GPS-мониторинга на вашем предприятии и Вы гарантированно почувствуете все преимущества контроля над транспортными средствами.
Джерело: overseer.ua