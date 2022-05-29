На Житомирской трассе вблизи Киева возобновили движение грузовиков

«Укравтодор»‎ продолжает восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру. Так, в Киевской области на автодороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки открыли левый проезд и возобновили движение грузового транспорта.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, дорожникам потребовалось менее 2-х месяцев чтобы восстановить поврежденные участки дороги. Также на трассе обновили разметку и установили новые дорожные знаки.

Чиновник отметил, что с восстановлением этой автодороги возобновлено движение практически по всем стратегически важным направлениям в Украине. Также он подчеркнул что правый проезд разрушенного моста планируют восстановить к осени.

«Мост через реку Ирпень был взорван в первые дни российского военного вторжения в Украину. Благодаря этому кафиры не смогли продвинуться дальше и окружить столицу. Сразу после освобождения столичного региона началось строительство временных переправ и объездов», – резюмировал Кубраков.