Новости Buick вступает в новую эру: какой она будет

Презентация обновленной американской марки состоится 1 июня в Китае

General Motors анонсировал перезапуск старейшей американской марки Buick. Презентация новой стратегии бренда состоится 1 июня в рамках Buick Brand Day в Китае. Как сообщается, помимо обновленного логотипа покажут новейшую фирменную стилистику марки на примере двух новых моделей — минивэна GL8 Century четвертого поколения и концептуального электрического кроссовера Buick Electra-X.

Судя по патентным изображением, три фирменных щита, появившихся на логотипе бренда в 1959 году, сохранятся. На обновленной эмблеме они выстроены в одну линию и выглядят более обтекаемыми. При этом они больше не заключены в круг. Цвета, как ожидается, останутся прежними — красный, белый и синий.

Что касается анонсированных новинок, внешность минивэна Buick GL8 Century показали не нескольких тизерах. Судя по изображениям, переднюю его часть украсит трапециевидная решетка радиатора и узкая светодиодная оптика. В новом, четвертом поколении в салоне минивэна появилась перегородка со встроенным телевизором. В заднем ряду установили кресла повышенного комфорта.

О концепте Buick Electra-X известно, что это электрический кроссовер на платформе Ultium, оснащенный автопилотом Super Cruise. Более подробная информация о будущих новинках марки появится уже через несколько дней.