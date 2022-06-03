Открыт для движения новый участок трассы Днепр-Киев (фото)

Вчера, 2 июня 2022 года, запустили движение для всех видов транспорта по новому участку автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка.

Протяженность новой дороги, которая является частью маршрута Киев – Днепр, составляет 28,6 км. Она проходит от областного центра до моста через канал Днепр – Донбасс, а затем перенаправляется на дорогу территориального значения Т-04-12 до развязки возле села Могилев.

Новый участок трассы оснащен всем необходимым для безопасного движения. А именно дорожной разметкой, знаками, барьерным забором, шумозащитными экранами, а также освещением, автопавильонами и тротуарами.

«Теперь движение по дороге по маршруту Полтава – Киев станет значительно быстрее, а трафик грузового транспорта будет происходить за пределами населенных пунктов», – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Чиновник подчеркнул, что новый участок современной магистрали Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка был построен еще до войны с РФ. Он является частью проекта, реализация которого проходила в рамках президентской программы «Большое строительство».