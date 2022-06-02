На заводе Volkswagen в Ганновере стартовал выпуск модели ID. Buzz

Сегодня, 2 июня 2022 года ознаменовалось новой вехой развития в производстве коммерческих автомобилей Volkswagen. На заводе в Ганновере был запущен конвейер с первым, полностью электрическим развозным фургоном марки – ID. Buzz. Теперь это уже третье «электрическое» предприятие Volkswagen, наравне с фабриками в Цвиккау и Эмдене, где выпускают электромобили семейства ID.

В Ганновере к производству ID. Buzz готовились два года. Для этого были построены новый кузовной цех и сборочная линия, а 4000 человек прошли специальное обучение. Теперь на заводе выпускают три семейства Bulli, с тремя концепциями привода – машины T6.1, новый Multivan и ID. Buzz. До конца 2022 года планируется изготовить порядка 15 тысяч пассажирских ID. Buzz Pro и грузовых ID. Buzz Cargo. C наращиванием производственных мощностей годовой объем выпуска может достигнуть 130 тыс. ед.

Предзаказ на машины ID. Buzz стартовал 20 мая. Так, 5-местный ID. Buzz Pro продается на немецком рынке от 56 606 евро (с учетом экологической субсидии в 7500 евро), а его грузовой вариант ID. Buzz Cargo – за 46 455 евро. Поставки машин покупателям начнутся нынешней осенью.