Дороги Стало известно, когда восстановят все мосты на Киевщине

Российские оккупанты нещадно громят инфраструктуру Украины. Только в Киевской области разрушено 37 важных объектов, из которых 29 мостов.

После освобождения территорий от захватчиков, «Укравтодор» сразу приступил к восстановлению главных артерий региона, чтобы возобновить сообщение между городами. Полностью восстановить движение через все мосты намерены до конца апреля.

По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, за время боевых действий было разрушено:

на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения – 22 искусственных сооружения (1 скотопрогон, 1 путепровод, 18 мостов и 2 надземных пешеходных перехода);

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 15 искусственных сооружений (1 частично разрушен, 14 разрушены полностью).

«‎На дорогах государственного значения возобновлено движение на восьми мостовых переходах, еще на 8-ми начаты работы, а на четырех мостах ведутся подготовительные работы. На дорогах местного значения возобновлено движение на одном переходе, организован объезд по двум мостовым сооружениям и еще на четырех ведутся подготовительные работы»,– резюмировал Павлюк.