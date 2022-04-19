Новости Бесплатная растаможка в действии: на польско-украинской границе собрались очереди из «евроблях»

Украинцы начали активно использовать свое право на беспошлинный ввоз автомобилей из-за границы. В результате, в пунктах пропуска собрались огромные очереди.

По данным Государственной таможенной службы, наибольшее скопление транспортных средств отмечается на границе с Польшей перед пунктами пропуска «Шегини – Медика», «Краковец – Корчова», «Рава-Русская – Хребенное».

Отмечается, что в основном украинцы ввозят бюджетные машины (ценовой диапазон от 2 по 5 тысяч евро). Также довольно много автомобилей с повреждениями, так называемых «битков». А вот авто премиального класса очень мало.

Для того, чтобы не затруднять проезд гуманитарных грузов, таможенники просят украинцев пользоваться пунктами пропуска «Угринов – Долгобычев», «Грушев – Будомеж», «Смольница – Кросьценко». Оформлять документы на автомобили предлагают на внутренних таможенных постах.