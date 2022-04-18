В Киевской области открыли еще одну временную переправу (видео)

Сегодня, 18 апреля, на трассе М-06 Киев-Чоп возле села Стоянка открыли временную переправу через реку Ирпень.

Сооружение было построено вместо разрушенного моста и позволяет частично восстановить движение по Житомирской трассе. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, дорогой и переправой могут пользоваться преимущественно легковые и малогрузовые автомобили.

«‎Отмечу, что это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06»,- отметил Кубраков.