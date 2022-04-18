Рынок автозапчастей ждет резкое сокращение

Эксперты оценили перспективы развития мирового рынка запчастей для автомобилей с ДВС

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, составила прогноз для мирового рынка автозапчастей. По оценке экспертов, падение будет катастрофическим и причина тому – глобальный переход на электромобили.

Ожидается, что к 2035 году рынок запасных частей для двигателей внутреннего сгорания сократится до 17 млдр долларов, против 73 млрд долларов в 2019 года. А запчастей для трансмиссий — с 93 до 25 млрд долларов.

С учетом такой перспективы производителям ДВС и коробок передач уже сейчас строило бы переориентировать свой бизнес на другие, более перспективные направления. В числе таких электромобили, системы автономного управления, электронные ассистенты водителя и другие оборудование.