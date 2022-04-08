В Киевской, Сумской и Черниговской областях начали восстановление дорожной инфраструктуры (фото)

Вооруженные силы Украины освободили часть регионов страны от российских захватчиков. В числе таковых Киевская, Сумская и Черниговская области. Однако за время оккупации и ведения боев на этих территориях сильно пострадал жилой фонд и дорожная инфраструктура. Поэтому профильные ведомства оперативно начали избавляться от следов орков, так как в города уже начали возвращаться их жители.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, уже начаты работы по восстановлению на трассе М-01 Киев – Чернигов. Ведь это очень важный логистический маршрут. Также очищаются от остатков техники, сгоревших машин и прочего придорожные массивы. На Киевщине расчистили 29 км трассы М-06 Киев — Чоп. Также продолжаются работы по уборке Ирпеня. На данный момент проездные около 16 км улиц.

К тому же, на местах разрушенных мостов, сооружают временные переправы, которые обеспечат сообщение городов со столицей. В настоящее время обустраивают насыпи рядом с переправами в Стоянке и Ирпене. Также укреплен подъезд к временному мосту на трассе Н-12 Сумы — Полтава.

«Сегодня мы должны собрать все силы и пытаться возвращаться к нормальной жизни, насколько это возможно. Это только первые шаги, за которыми следует уже более масштабное восстановление. Будем делать все, чтобы экономика работала, чтобы страна жила и имела возможность помогать силам обороны. Это наша главная миссия. Слава Украине!», – написал Кубраков на своей странице в Facebook.