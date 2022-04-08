Британская компания Inchcape уходит из России

Международный автодилер продает свои российские активы

Британская Inchcape, один из мировых лидеров в области розничной торговли автомобилями, уходит из России. На данный момент холдинг ищет покупателя на свои российские активы.

Причиной такого решения стала развязанная Путиным полномасштабная война в Украине. По всей вероятности, на его принятие повлиял и запрет на поставки в России автомобилей премиум-класса (дороже 50 тысяч евро).

На российском рынке Inchcape предлагала автомобили брендов Rolls-Royce, BMW, Mini, Jaguar Land Rover, Volvo, Hyundai, Genesis, Mitsubishi, Toyota, Chery и Exeed. Бизнес в России приносил компании примерно 10% выручки. В 2021 году она составила 750 млн фунтов стерлингов.