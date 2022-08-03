В Сумской области восстановили мост на ключевой автотрассе (фото)

«Укравтодор» продолжает восстанавливать инфраструктуру, которую уничтожили российские оккупанты. В этот раз они открыли для движения автотранспорта мост через канал у села Шевченково в Сумской области.

Путепровод длинной 12 метров был поврежден в марте этого года во время активных боев в данном регионе. Он находится на автодороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин и соединяет северную и южную части области. Мост открыт для проезда всех видов транспорта.

Как сообщили в пресс-службе «Укравтодор», в короткие сроки специалисты демонтировали разрушенные конструкции моста, восстановили поврежденные опоры и смонтировали новые пролетные строения. Затем положили новое асфальтобетонное покрытие, установили монолитные тротуары и барьерные ограждения. В ближайшие дни будет нанесена дорожная разметка.